لوبان تجدد تعهدها بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي

جددت زعيمة اليمين المتطرف المرشحة الرئاسية، مارين لوبان، تعهدها بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وإعادة العمل بعملة الفرنك الفرنسي، عملة رسمية للبلاد.

واستغلت لوبان كلمتها الختامية في المؤتمر، للتأكيد على أبرز وعودها الانتخابية من بين 144 وعدا، كانت قد أعلنتها أمس السبت.

وقالت إنها تعتزم، حال انتخابها، إجراء استفتاء خلال الأشهر الستة الأولى على “خروج فرنسا” من الاتحاد الأوروبي، وتعتزم التفاوض حول قضايا مثل الحدود والعملة مع الاتحاد الأوروبي.

وأبدت لوبان رغبة في مغادرة فرنسا للقيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي وتعزيز قدرات البلاد للدفاع عن نفسها.

كما تعهدت لوبان بالقضاء على الإرهاب داخل فرنسا و”عدم التسامح” مع المجرمين في حالة انتخابها.

وقالت إنها ستعزز قدرات الاستخبارات وسترتب لقيام غير الحاصلين على الجنسية المدانين بارتكاب جرائم في فرنسا بقضاء عقوبات السجن في أوطانهم.

وتقول لوبان إن أصحاب الجنسية المزدوجة في فرنسا وغيرها من البلدان سوف يتم تجريدهم من جنسيتهم الفرنسية وطردهم، ما يعد استئنافا للممارسة المثيرة للجدل التي وضعها الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند.