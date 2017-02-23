كوريا الشمالية: الصين ترقص على أنغام أميركا

وجهت كوريا الشمالية توبيخا نادرا للصين، الخميس، قائلة إن الدولة التي تعد المساند الدبلوماسي الرئيسي لها “ترقص على أنغام” الولايات المتحدة ، لوقفها واردات الفحم من كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية.

ولم تذكر وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الصين بالاسم لكنها اتهمت “دولة مجاورة”- في إشارة واضحة لبكين- بمجاراة أعداء كوريا الشمالية “لتدمير نظامها الاجتماعي”.

وقالت الوكالة في تقرير “هذا البلد الذي يصور نفسه باعتباره قوة كبرى يرقص على الأنغام الأمريكية في حين يدافع عن تصرفاته بمبررات منها أنها لم يقصد بها أن تأتي بأثر سلبي على حياة الناس “في كوريا الشمالية “بل يقصد منها كبح برنامجها النووي”.

وقالت الصين يوم السبت إنها ستحظر واردات الفحم من كوريا الشمالية حتى نهاية العام.

ويأتي الحظر بعد نحو أسبوع من تجربة كوريا الشمالية إطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى في أول تحد مباشر للمجتمع الدولي منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة.

وكان ترامب قال إنه يتعين على الصين بذل المزيد من الجهد للضغط على كوريا الشمالية.