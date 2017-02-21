“كلنا فلسطينيون”.. محتجون بدبلن يلغون خطابا لسفير إسرائيل

ألغى مجتمع طلابي في كلية ترينيتي في دبلن خطابا يلقيه سفير إسرائيل لدى إيرلندا بعد أن هتفت مجموعة من الطلاب بشعارات موالية للفلسطينيين أمام الفعالية.

وكان مجتمع الشؤون الدولية في ترينيتي قد دعا السفير زئيف بوكر لإلقاء خطاب 15 دقيقة مساء الاثنين يليه جلسة أسئلة وأجوبة.

وقبل بدء الفعالية، تجمع عدة عشرات من نشطاء جماعة طلاب من أجل العدالة في فلسطين وأغلقوا المدخل ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وهتفوا “كلنا فلسطينيون!”

واختار المنظمون إلغاء خطاب بوكر بدلا من أن تقوم الشرطة بفض المحتجين بالقوة. ولم يعلن عن إصابة أو اعتقال أي شخص.

وانتقد مسؤولو المجتمع المحتجين لتقويضهم حرية التعبير.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الثلاثاء إنها “روعت” مما وصفته “بالتصرف الشرير” للمحتجين.