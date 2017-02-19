“كتلة الاصلاح” تنسحب من جلسة النواب احتجاجاً على رفع الأسعار

انسحب أعضاء كتلة الإصلاح النيابية برئاسة النائب عبدالله العكايلة من الجلسة الصباحية، اليوم الأحد، لمجلس النواب احتجاجاً على الإجراءات الحكومية الأخيرة برفع الأسعار وعدم تخصيص الجلسة لمناقشة تلك القرارات.

وخرج ما يقارب الـ12 نائباً من كتلة الإصلاح من جلسة البرلمان بعد أقل من ساعة على بدء الجلسة الصباجية، ليستكمل رئيس المجلس عاطف الطراونة الجلسة.

ويعقد مجلس النواب اليوم جلستين، صباحية ومسائية، الأولى تشريعية والثانية مناقشة عامة حول الملكية الأردنية وعقود شراء الأسهم، التي جرت في عهد الحكومة السابقة، وذلك بناءً على طلب المناقشة العامة المقدم من 22 نائباً.