قوات “درع الفرات” تدخل مدينة الباب

دخلت القوات التركية والجيش السوري الحر الذي تدعمه، السبت مدينة الباب، آخر معاقل تنظيم داعش في محافظة حلب في شمالي سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن:” القوات التركية وفصائل معارضة في إطار عملية درع الفرات توغلت السبت في القسم الغربي من مدينة الباب وتمكنت من السيطرة على مواقع عدة”.

وأضاف عبد الرحمن أن القوات التركية والسورية المعارضة تخوض حاليا معارك عنيفة ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على المدينة.

ويأتي هذا التقدم بعد هجوم واسع شنه الجيش الحر على الباب من محاور عدة الأسبوع الماضي، واستطاع من خلاله الوصول إلى مشارف المدينة.

وتمثل السيطرة على المدينة قطع آخر خط إمداد بين معقل التنظيم في الرقة والحدود التركية.

وبات تنظيم داعش في المدينة في الأسابيع الأخيرة يواجه حملتين إحداهما تحمل اسم “درع الفرات” ويشارك فيها مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا، والأخرى يشنها الجيش السوري.