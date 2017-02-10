قرار تنفيذي جديد وإجراءات أمنية بعد وقف القضاء “حظر ترامب”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدرس إصدار قرارات تنفيذية جديدة واتخاذ إجراءات أمنية جديدة بعد قرار محكمة استئناف يقضي بالاستمرار في تعليق العمل بمرسومه القاضي بحظر السفر ومنع دخول المهاجرين للولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة اير فورس وان إنه يفكر في إصدار قرار تنفيذي رئاسي جديد يعدل به القرار الرئاسي المعلق من قبل القضاء.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه لم يقرر ذلك بعد وإنه يناقش وزير العدل جيف سيشنز في الأمر وسينتهي لقرار بحلول الأسبوع المقبل.

وكان ترامب قد قال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “سنقوم سريعا جدا بأمر ما على صلة بتحسين أمن بلادنا، سترون الأسبوع المقبل”.

وأبدى الرئيس الأميركي “ثقته” بأنه سينجح في نهاية المطاف في معركته القضائية في شأن حظر السفر رغم قرار المحكمة.

وأضاف : “علاوة على ذلك سنواصل العملية القضائية ولا يساورني أدنى شك في أننا سنكسب في هذا الملف تحديدا” في إشارة إلى المعركة مع المحاكم بشأن مرسومه المتعلق بالهجرة وحظر السفر.

وأمام ترامب أربعة خيارات قانونية ممكنة لكسب المعركة مع القضاء الأميركي إما باللجوء للمحكمة العليا لطلب التحكيم في القرار التنفيذي، أو إعادة استئناف الحكم، أو بالعودة إلى قضاء ولاية واشنطن.

أو يمكن لإدراة ترامب اللجوء إلى الخيار الرابع بإصدار قرارات تنفيذية جديدة، لكن مع تعزيز نصه وتفادي الثغرات التي سمحت للقضاء الاتحادي بإلغاء مرسوم حظر السفر.

ويمنع المرسوم الذي وقعه في 27 يناير مؤقتا مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، ويشمل الإجراء اللاجئين جميعا.

وأبقت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو بإجماع قضاتها الخميس تعليق العمل بمرسوم ترامب وهو القرار الذي كان اتخذه قاض. وأجمع القضاة على ضرورة حماية “المصلحة العامة”.

واعتبر القضاة أن إدارة ترامب لم تثبت أن إبقاء تعليق المرسوم سيؤدي إلى إساءات خطيرة لأمن الولايات المتحدة.