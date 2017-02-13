“قانون تسوية المستوطنات” يلغي لقاء ميركل بنتنياهو

ألغت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لقاء القمة المرتقب بين حكومتي ألمانيا وإسرائيل، والمزمع عقده في اسرائيل بالعاشر من أيار/مايو المقبل، حسبما أبلغ مكتب ميركل، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين.

وقال مكتب ميركل أن سبب إلغاء اللقاء هو انشغال المستشارة بالانتخابات التي ستجري في شهر أيلول/سبتمبر القادم، لكن جهات ألمانية وإسرائيلية ارجعته الى سبب رئيسي، وهو عدم رضى ميركل عن قانون “التسوية” الذي صادقت عليه الكنيست قبل أسبوع، وفقا لما نقلته “هآرتس” العبرية.

وقال مصدر عبري، كان الأسبوع الماضي على اتصال مع كبار المسؤولين في الخارجية الألمانية ومكتب المستشارة، إنه سمع منهم ما يشير إلى ‘غضب كبير بسبب قانون التسوية’.

وأضاف المصدر أنه سمع من كبار المسؤولين في ألمانيا أن الحكومة الألمانية، وردا على قانون التسوية، اتخذت سلسلة خطوات معلنة وعبر قنوات دبلوماسية لإبداء غضبها من القانون، مضيفاً، أن إحدى خطوات الاحتجاج الألمانية تتصل بقمة الحكومتين.

تجدر الإشارة إلى أن موعد الانتخابات قد تحدد في ألمانيا قبل تحديد موعد القمة السياسية، كما أن مكتب المستشارة الألمانية قد أكد، قبل أيام معدودة من سن قانون التسوية، أن موعد اللقاء في القدس سيكون في العاشر والحادي عشر من أيار/مايو. وبعد بضعة أيام من المصادقة على القانون، توجه مستشار ميركل للأمن القومي، كريستوف هويسغان، مرة أخرى إلى مكتب نتنياهو، وأبلغه أن المستشارة الألمانية قررت تأجيل القمة بسبب التحضيرات للانتخابات في ألمانيا، كما تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات في ألمانيا ستجري في الرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر، أي بعد أربعة شهور ونصف من موعد لقاء الحكومتين المفترض.

في السياق نفسه، نفت إسرائيل أن تكون الحكومة الألمانية قد أبلغتها بأن لقاء القمة قد ألغي بسبب قانون التسوية.