“فيتامين أشعة الشمس” يجنبك نزلات البرد

كشف بحث جديد، نشر في المجلة الطبية البريطانية، أن تناول مكملات فيتامين “د” قد يساعد على وقاية أكثر من 3 ملايين شخص سنويا من حالات عدوى الجهاز التنفسي، كنزلات البرد.

ويزعم الباحثون في جامعة كوين ماري في لندن أن تناول ما يسمى بـ”فيتامين أشعة الشمس” قد يكون له فوائد تتجاوز العظام والعضلات صحية، ويمكن أن يحمي من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

ووجدت الدراسة أن تعاطي المكملات يقلل خطر الإصابة بعدوى رئوية حادة بنسبة 12 في المئة، وأن تعاطي المكملات من قبل الأشخاص الذين لديهم أقل مستوى من فيتامين “د” يخفض خطر إصابتهم بنسبة تبلغ 50 في المئة.

وأشارت الدراسة إلى أن نزلات البرد والإنفلونزا هي الأكثر شيوعا خلال فصل الشتاء والربيع، وتزداد حالات الإصابة عندما تكون مستويات فيتامين “د” في أدنى مستوياتها.

ويمكن الحصول على فيتامين “د” عبر التعرض لأشعة الشمس وتناول الأسماك الدهنية وزيت كبد السمك، كما توجد كميات قليلة منه في كبد البقر والجبن وصفار البيض.

من جانبه، قال قائد الفريق البحثي، أدريان مارتينيو، إن “الأشخاص الذين يعانون نقصا حادا في فيتامين (د) يمكنهم تناول المكملات الغذائية بشكل يومي أو أسبوعي بدلا من الجرعات المتباعدة لتحسين ظروفهم الصحية”.

يذكر أن المكملات الغذائية تعد إحدى الموضوعات الجدلية في الأوساط الطبية خلال السنوات الأخيرة، إذ يتجادل بشأنها عدد من الخبراء بشأن فائدتها وجدوى الاستمرار في تناولها وتأثيرها على وظائف الجسم.