فوز مثير لتشلسي.. وهدف “خرافي” لهازارد

حقق تشلسي فوزا مثيرا على أرسنال في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت المباراة تسجيل هدف رائع للبلجيكي أيدن هازراد في مرمى “المدفعجية”.

وانتهت المباراة بفوز “البلوز” بنتيجة 3-1.

ورفع تشلسي رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة قبل 14 مرحلة على ختام الموسم، بفارق 12 نقطة عن أرسنال الثالث والباحث عن لقبه الأول منذ 2004.

وسجل لتشلسي الاسباني ماركوس الونسو (13) والبلجيكي ادين هازار (53) والإسباني الآخر سيسك فابريغاس (85)، ولأرسنال الفرنسي أوليفييه جيرو (90+1).

وارتفعت حظوظ المدرب الإيطالي انطونيو كونتي بإحرازه اللقب في أول موسم له مع الـ”بلوز”، والأول للنادي منذ 2015، إذ حقق فوزه التاسع على التوالي على ارضه هذا الموسم وتحديدا منذ سقوطه امام ضيفه ليفربول 1-2 في 16 سبتمبر الماضي في المرحلة الخامسة. أما الخسارة الاخيرة لتشلسي على أرضه امام ارسنال فتعود الى 29 أكتوبر 2011 (3-5).

وثأر تشلسي للخسارة القاسية التي مني بها ذهابا على ارض ضيفه في “ستاد الامارات” بثلاثية نظيفة والتي جاءت مباشرة بعد سقوطه امام ليفربول، فكانت بمثابة جرس انذار للاعبي كونتي الذين انتفضوا بعدها وحققوا 13 انتصارا متتاليا، قبل خسارتهم الوحيدة في مبارياتهم الـ17 الاخيرة، وذلك في المرحلة العشرين امام توتنهام (صفر-2).

وخاض أرسنال اللقاء في غياب مدربه الفرنسي ارسين فينغر الذي ينفذ عقوبة إيقافه لاربع مباريات بسبب “سوء تصرفه” على خلفية طرده في المباراة التي فاز فيها فريقه على بيرنلي 2-1 في المرحلة 22 ودفعه الحكم الرابع، وفقا لما ذكرت “فرانس برس”.