فضيحة “هوليودية” لوزير الداخلية الإسرائيلي

لجأ زعيم حزب “شاس” الديني المتشدد في إسرائيل، آرييه درعي إلى البصل، من أجل ادعاء البكاء على زعيم الحزب الروحي عوفاديا يوسف.

وحسب شريط الفيديو الذي بثته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، الأحد، حاول درعي البكاء بداية الأمر إلا أنه لم يفلح، فاستعان بالبصل حتى انهمرت دموعه.

ويعود الفيديو لعام 2015، ويوثق كلاما لدرعي الذي كان يقود حملة انتخابية للفوز بزعامة الحزب، وسعى من خلاله إلى إظهار حجم تعلقه بزعيم الحزب الراحل، ووصفت صحيفة إسرائيلية “التسجيل” بـ” حيلة هوليودية قديمة”.

والأمر اللافت في الفيديو أن الذي نشره المغني الإسرائيلي “بيني إلبيز” الذي ظهر في الشريط إلى جانب درعي.

وتوفي يوسف في عام 2013، وعرف عن هذا الحاخام إصدار فتاوى عنصرية دعا في إحداها إلى “قتل العرب وإبادتهم جمعيا”، رغم أن أصوله عربية من العراق.

ويشغل درعي ( 58 عاما) أيضا منصب وزير الداخلية في حكومة بنيامين نتانياهو، وهو يتحدر من أصول مغربية.

والاستعانة بالبصل هو الفصل الأحدث في مسلسل الخداع والفساد الذي يتورط فيه درعي رغم أنه زعيم حزب ديني.

ففي عام 2000 أصدرت محكمة إسرائيلية حكما بسجن درعي بعد إدانته بفضيحة رشاوى بقيمة 155 ألف دولار، وعاد إلى الحياة السياسية بعد خروجه من السجن.