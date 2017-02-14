فضيحة تهز إسرائيل.. مجندات في جيش الاحتلال يمتهن الدعارة

كشف التلفزيون الرسمي الإسرائيلي، النقاب عن فضيحة من العيار الثقيل في أوساط جيش الاحتلال، تتعلق بعمل مئات المجندات في مجال الدعارة بسبب تدني الرواتب التي يتلقينها.

وذكرت القناة الثانية العبرية، في تقرير لها، أن جيش الاحتلال يمنح بعضا من جنوده مصادقة على قيامهم بعمل إضافي، ولكنه لا يعلم في بعض الأحيان أن العمل الإضافي لدى بعض الجنود والجنديات هو الدعارة خصوصا في مدينة إيلات.

وأجرت القناة العبرية حوارًا تليفزيونيا مع الجندية «نوي» وهو اسم مستعار، حيث إنها بدأت عملها في الدعارة بشكل تدريجي بدءًا بالتدليك ومن ثم تطور حتى أضحت تعمل في الدعارة وتمتلك زبائن، بسبب عدم قدرتها على مواجهة غلاء المعيشة وتردي الراتب الذي يوفره لها الجيش.

من جهتها، عبّرت عضو الكنيست من حزب «هناك مستقبل» المعارض، عاليزا لافي، عن قلقها من ارتفاع نسبة النساء اللواتي يعملن في الدعارة في إسرائيل، فيما وصفت ميخال روزين من حزب «ميريتس» التقرير بأنه «وصمة عار في جبين الجيش».

وقالت روزين: «كما يدافع الجيش عن الدولة فإنه على الدولة حماية جنودها، وتلك هي المسؤولية الوحيدة الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية».