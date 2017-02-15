غوتيريس يرد على واشنطن من القاهرة : لاحل للقضية الفلسطينية إلا بإقامة الدولتين

أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مصر لها وضع جيوسياسي مركزي ولاعب أساسي في المنطقة وأنها تسهم بشكل أساسي في التوصل إلى حلول لقضايا وأزمات الشرق الأوسط.

وأعرب جوتيريس – خلال مؤتمر صحفي عقد عقب المباحثات التي أجراها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي- عن سعادته لبحث مختلف الأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وأيضا على الساحة الدولية مع الرئيس السيسي، قائلًا: “إننا اتفقنا فيما بيننا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال تطبيق حل إقامة الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية وأنه يجب فعل كل شئ لتحقيق هذا الهدف على أرض الواقع”.

وشدد على أن مكافحة الإرهاب يجب أن يتواصل بحزم مع إيجاد حلول سياسية للأزمات في المنطقة ومن خلال محادثات جنيف بشأن الوضع في سوريا وأيضا من خلال تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في العراق وكذلك العمل على إيجاد تسوية للأزمات في اليمن وليبيا، مشددًا على أهمية دعم المجتمع الدولي لدول المنطقة للاتفاق معًا لحل الأزمة في ليبيا واليمن والعودة إلى عملية المصالحة وإعادة الإعمار ووقف معاناة شعوبهما.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد : “اتطلع للعمل مع مصر لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة”.

وفيما يتعلق بضرورة العمل على إعادة الثقة في الأمم المتحدة، أجاب جوتيريس: “من المهم أن نؤكد أن الأمم المتحدة تنفذ ما تريده الدول الأعضاء وهناك تواجد مهم وإسهام لمصر في حل الأزمات والتغلب على العقبات التي تواجهها المنظمة، وأنا ملتزم بالعمل مع الدول الأعضاء لإصلاح وإعادة هيكلتها واستعادة ثقة الشعوب فيها”.

وبالنسبة للوضع في سوريا، أعرب الأمين العام عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار بعد مباحثات جنيف ومحاربة الإرهاب ودعم العملية السياسية.

وفيما يتعلق بدعم مصر للاجئين، قال جوتيريس: “إن مصر ودول المنطقة تستقبل الكثير من اللاجئين السوريين وأنهم لم يحصلوا على الدعم الكافي (سواء بالنسبة للاجئين أو الدول المستقبلة لهم)”، مشددًا على أن دعم وحماية اللاجئين ليس فقط مسؤولية الدول المجاورة وإنما أيضا مسؤولية المجتمع الدولي كله وهو ما يتطلب المزيد من الدعم سواء للاجئين أنفسهم او للدول المضيفة لهم في المنطقة.