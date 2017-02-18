غوتيريس: فيتو واشنطن ضد فياض “خطأ فادح”

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن قرار الولايات المتحدة بمنع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، من قيادة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا “خطأ فادح”.

وعرقلت واشنطن قبل أسبوع اقتراحا بتعيين فياض، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية في الفترة من 2007-2013، وقالت إنها تعمل على دعم حليفتها إسرائيل.

وقال غوتيريس متحدثا في مؤتمر الأمن في ميونيخ السبت: “أعتقد أنه من الضروري على الجميع أن يفهموا أن الناس الذين يخدمون الأمم المتحدة يخدمون بصفتهم الشخصية. هم لا يمثلون بلدا أو حكومة”.

وأضاف غوتيريس أن فياض “كان الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب”.

وتشهد ليبيا اضطرابات منذ ثورة عام 2011، التي أسفرت عن مقتل الزعيم معمر القذافي.