عون يتوعد إسرائيل إذا حاولت انتهاك سيادة لبنان

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، إن أي محاولة إسرائيلية لانتهاك سيادة لبنان ستواجه برد مناسب. وعلى المجتمع الدولي التنبه الى ما تبيته إسرائيل من نوايا عدوانية ضد لبنان.

وأعتبر عون أن “ما ورد في رسالة المندوب الإسرائيلي لدى الامم المتحدة داني دانون، يشكل تهديدا للبنان، وعلى المجتمع الدولي التنبه إلى ما تبيته إسرائيل من نوايا عدوانية ضد لبنان”.

وقال إن من يجب أن يتقيد بقرارات مجلس الأمن هي إسرائيل قبل غيرها، والتي لاتزال ترفض تنفيذ القرار 1701 والانتقال من مرحلة وقف العمليات العدائية إلى مرحلة وقف إطلاق النار على رغم مرور أكثر من 11 سنة على صدوره.

وأضاف “إسرائيل لاتزال تحتل أراض لبنانية في القسم الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فضلا عن الانتهاكات اليومية للخط الازرق والسيادة اللبنانية جوا وبحرا، إضافة إلى استمرار تهجير نصف مليون فلسطيني يستضيفهم لبنان.