عمليات استسلام بالجملة لمسلحي داعش غربي الموصل

قالت مادر مطلعة أن أعدادا كبيرة وتشكيلات مقاتلة كاملة من داعش استسلمت، الجمعة، بكامل عدتها وعتادها غرب الموصل للقوات الأمنية العراقية.

واظهرت صور اقتياد أفراد من القوات العراقية مسلحين من تنظيم داعش المتطرف غربي الموصل.

يأتي هذا في وقت سيطرت فيه قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على معسكر الغزلاني، جنوب غربي الموصل، بالكامل من التنظيم المتطرف.

وكانت قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية نجحت، الخميس، في السيطرة على مطار الموصل بالكامل بعد معارك مع مسلحي داعش.

وتسعى القوات العراقية من خلال عملية أطلقتها، الأحد، لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن بالعراق وآخر أكبر معاقل المتطرفين في العراق.

وأعلنت القوات الأمنية الشهر الماضي استعادة كامل سيطرتها على الجانب الشرقي من الموصل، في إطار معركة واسعة انطلقت في 17 أكتوبر لطرد المتشددين من المدينة.

وأدت هذه المعركة إلى فرار مئات المدنيين من منازلهم على مشارف غرب الموصل، وفق ما ذكره تقرير عن النزوح منذ انطلاق الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة.

وأعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في وقت سابق، عن قلقه الشديد على 750 ألف شخص من المحاصرين غرب مدينة الموصل.