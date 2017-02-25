عربي يلقي جثة زوجته في بئر بالمفرق لإخفاء الجريمة

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام “أنه بتاريخ 4/2/2017 تقدم أحد الأشخاص من جنسية عربية ويقطن ضمن محافظة المفرق لمركز أمن المدينة هناك ببلاغ بخروج زوجته من مواليد 1997م من جنسية عربية من المنزل إلى جهة غيرمعلومة، حيث جرى التعميم عليها ومباشرة التحقيق للبحث عنها”.

وأضافت “أنه وعلى إثر التحقيقات ومتابعة القضية من قبل قسم بحث جنائي المفرق والمركز الأمني المختص، وردت معلومات إليهم حول وجود شبهه بقيام المبلغ (الزوج) بقتل زوجته ومحاولة إخفاء جريمته عن طريق التبليغ عن خروجها من المنزل، حيث جرى القبض عليه وعند التوسع بالتحقيق معه، اعترف بأنه بتاريخ 3/2/2017 قام على إثر خلاف مع زوجته بضربها بواسطة يديه وعصا على أنحاء مختلفة من جسدها وغادر المنزل وعند عودته وجدها فارقت الحياة، فقام بحملها وإلقائها في بئر قديم مهجور ووضع الأتربة عليها وقام بالإبلاغ عن تغيبها في اليوم التالي”.

وتابعت إدارة العلاقات العامة والإعلام “أنه تم التوجه برفقة المدعي العام والطبيب الشرعي والمختبر الجنائي وبدلالة الجاني لمكان إخفاء الجثة، حيث تم العثور عليها داخل البئر وإخراجها وتم تحويل القضية للمدعي العام المختص”.