طقس “غير مألوف” وثلوج في الإمارات

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات من تدني الرؤية الأفقية، الجمعة والسبت، بسبب الرمال والأتربة المثارة، وتطاير بعض الأجسام أحيانا، في وقت انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في معظم أنحاء البلاد.

وشهدت قمة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة تساقط الثلوج، صاحبها انخفاض كبير في درجة الحرارة لتصل إلى تحت الصفر.

ونصح المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بعدم ارتياد البحر في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة، بسبب اضطرابهما الشديد، كما نصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار.

وشهدت مناطق متفرقة في الإمارات، الخميس، سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وسادت أجواء من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بغيوم وأمطار ورياح شمالية غربية قوية.

ووصلت سرعة الرياح إلى 50 كيلومترا في الساعة فوق البحر خاصة مع وجود السحب، وكانت مثيرة للرمال والأتربة على اليابسة، وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.