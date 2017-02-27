ضبط عشريني اعتدى على معلم بأداة حادة داخل مدرسة بالزرقاء

ضبطت الأجهزة الأمنية عشرينيا تهجم على أحد المعلمين داخل مدرسة بالزرقاء بواسطة أداة حادة اليوم الاثنين، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

من جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم إنها تتابع “باهتمام كبير مجريات حادثة الاعتداء التي وقعت اليوم بحق أحد المعلمين في مدرسة حسان بن ثابت الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز تواصل مع محافظ الزرقاء محمد السميران لمتابعة حادثة الاعتداء واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين.

كما أوعز الدكتور الرزاز للدائرة القانونية في الوزارة بمتابعة الحادثة مع الجهات المعنية ورفع دعوى قضائية بحق المعتدين، مؤكداً رفض الوزارة الاعتداء على المعلمين وعدم سماحها بالتطاول والإساءة إليهم أو المساس بكرامتهم وهيبتهم بأي شكل من الأشكال.

وكلف الدكتور الرزاز مدير التربية والتعليم الدكتور محمد الوحيدي بزيارة المعلم والذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى جبل الزيتون والاطمئنان على سلامته وصحته ونقل تمنياته له بالشفاء العاجل.

واستمع مدير التربية والتعليم إلى شرح من الكوادر الطبية عن الحالة الصحية للمعلم والإجراءات العلاجية والطبية التي خضع لها.