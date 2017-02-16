صعود في أغلب البورصات العربية وتراجع في الكويت

سجلت أغلب أسواق المال في دول الخليج ومصر ارتفاعا في تداولاتها، صباح الخميس، فيما تراجعت الأسهم القيادية في بورصة الكويت.

وصعدت بورصتا دبي وأبوظبي، بدعم من تماسك الأسهم العالمية قرب مستويات مرتفعة وتداول أسعار النفط قرب متوسطها في الشهر الأخير.

وارتفع مؤشر بورصة دبي بـ 0.3 في المئة، بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، كما زاد مؤشر بورصة أبوظبي بـ 0.5 في المئة مع صعود سهم دانة غاز اثنين بالمئة، وفق ما نقلت رويترز.

وزاد المؤشر السعودي بـ 0.4 في المئة ليصل إلى 7101.6 نقطة، لكن الرياض المالية تقول إن بعض مستثمري السوق يقتنصون الفرص ببعض الأسهم لكن الاهتمام لا يزال ضعيفا بشكل عام.

وفي المنحى نفسه، زاد المؤشر المصري الرئيسي بـ 0.79 في المئة إلى 12547.2 نقطة، كما صعد الثانوي بـ 0.28 في المئة إلى 508.6 نقطة.

أما المؤشر الكويتي الرئيسي فانخفض بـ 0.21 في المئة ليهوي إلى 6799.7 نقطة، كما تراجع كويت 15 للأسهم القيادية بـ0.32 في المئة إلى 971.6 نقطة.