سيول في أبها والأمطار الغزيرة مستمرة بالسعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الأربعاء، إن منطقة عسير جنوب غربي البلاد ستظل تحت تأثير المنخفض الجوي، في وقت بدأت الأجهزة المختصة بمعالجة الأضرار الناتجة عن السيول في مدينة أبها.

ووفق ما نقلت “واس” عن الأرصاد الجوية، فإن الحالة المطرية المستمرة تشمل منطقة عسير وعددا من المحافظات التابعة لها وهي محايل عسير ورجال ألمع ومركز السودة وطبب.

وأشارت إلى أن هطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة على منطقة عسير، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشهد المنطقة على مدار اليوم تكوّن الضباب الكثيف على مرتفعات عسير، الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي سياق ذي صلة، قال أمين منطقة عسير، صالح القاضي، إن الأمانة سخرت كافة إمكانياتها لمعالجة الأضرار التي لحقت ببعض الطرقات والأحياء، .

وذكرت الأمانة أنها نشرت 1180 عاملا ومراقبا للمساعدة في مراقبة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير، سعيد الشهراني، أن مركز العمليات تعامل مع أكثر من 750 بلاغاً، شملت تجمعات للمياه وانهيارات صخرية وطمي، وبعض تسربات المياه للمنازل.

وبين أنه استجاب لتلك الحالات أكثر من 1150 عاملا و30 مراقبا مجهزين بجميع المعدات والوسائل اللازمة.

وتتعرض منطقة عسير منذ الثلاثاء إلى سقوط أمطار غزيرة تسببت في تعليق الدراسة في محافظة سراة عبيدة.

ونشر حساب “أخبار عاجلة” على تويتر مقطع فيديو سقوط أمطار غزيرة في منطقة الحزام الدائري بمدينة أبها، مكرز منطقة عسير.