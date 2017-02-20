“سيلفي قاتل” في قلب العاصفة

لقي شخص مصرعه في إيران، مؤخرا، أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي، وسط العاصفة، قبالة سد متصدع، جنوبي البلاد.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، فإن الرجل الذي لقي مصرعه على مقربة من سد في مدينة جيروفت، يبلغ من العمر 40 سنة.

وذكر مسؤولون في الهلال الأحمر الإيراني أن جثة الشخص الذي جرفته مياه الفيضانات، لم يجر العثور عليها بعد بسبب حال الطقس السيئة.

وانهارت عشرات المنازل في الجنوب الإيراني جراء حصول تصدع في السد، كما سجلت مناطق عدة من البلاد مقتل 6 آخرين من جراء أمطار وعواصف رملية وثلوج متواصلة منذ عدة أيام.