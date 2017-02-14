سقوط مدوٍ لبرشلونة في باريس

سقط برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بصورة مدوية في العاصمة الفرنسية، الأربعاء، حين دك مرماه بـ4 أهداف نظيفة، وذلك في ذهاب الدور السادس عشر من بطولة أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبدا أنخيل دي ماريا في أعلى درجات تألقه، ليسجل هدفين (18 و55) قاد بهما باريس سان جيرمان لفوز ساحق، بينما أضاف لاعب الوسط الألماني يوليان دراكسلر (40) وأدينسون كافاني مهاجم أوروغواي (72) لصالح بطل فرنسا، الذي خاض أفضل مباراة لهذا الموسم.

وكان سان جيرمان -الذي أطاح به برشلونة من دور الثمانية للبطولة عامي 2013 و2015- الأكثر هجوما في استاد بارك دي برينس، ليصبح الفريق في موقف رائع قبل مباراة الإياب في الثامن من مارس المقبل في كامب نو.

ولم يخرج برشلونة الفائز باللقب خمس مرات من الدور السادس عشر منذ أن أطاح به ليفربول الإنجليزي من هذا الدور في موسم 2006-2007، وسيكون لزاما عليه بذل قصارى جهده في لقاء الإياب.

وسيكون المصدر الوحيد لقلق أوناي إيمري هو خسارة جهود ماركو فيراتي، بسبب إصابة في الساق خلال الشوط الثاني، بعد أن قدم اللاعب الدولي الإيطالي أداء مميزا للغاية مع زميله أدريان رابيو لاعب خطا لوسط.