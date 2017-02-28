زيدان يدافع عن الريال ويردّ على اتهامات التحكيم

دافع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، باستماتة عن فريقه، الثلاثاء، في ظل اتهامات لمتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بأنه استفاد من قرارات تحكيمية في صالحه هذا الموسم، بعد الفوز 3-2 على فياريال يوم الأحد الماضي.

وحصل ريال على ركلة جزاء مثيرة للجدل عندما كان متأخرا 2-1 أمام فياريال بسبب لمسة يد نفى برونو سوريانو تعمدها، مما أثار ردا غاضبا من فرناندو رويغ، رئيس نادي فياريال تجاه الحكم.

وذكرت صحيفة “ماركا” الاسبانية اليومية أن لجنة الحكام تقدمت بشكوى بحق رويغ أمام الاتحاد الإسباني لكرة القدم والذي قد يغرمه حتى 1500 يورو.

وقال زيدان إن فريقه في المقدمة بفضل أدائه داخل الملعب ولا يتلقى محاباة من جانب الحكام.

وأضاف في مؤتمر صحفي عشية مواجهة لاس بالماس “يمكن للجميع التعبير عن أرائهم ولكن هذا ليس حقيقيا.. وصلنا لمكانتنا بفضل ما قمنا به في الملعب.”

وتابع قائلا “أنا فخور بلاعبي فريقي لأنهم دائما ما يحترمون الحكام.. ريال دائما ما اتسم بالاحترافية والاحترام. إذا كان علينا الرد.. يكون ذلك داخل الملعب.”

وكتب جيرار بيكي مدافع برشلونة عبر تويتر أن ريال حصد ثماني نقاط إضافية هذا الموسم بفضل قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.

ويتصدر ريال الدوري برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة وتتبقى لفريق العاصمة مباراة مؤجلة.