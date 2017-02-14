زيدان لن يغامر بغاريث بيل امام نابولي

قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، الثلاثاء، إنه لن يغامر بالدفع بغاريث بيل في مواجهة نابولي المتألق في دوري أبطال أوروبا الاربعاء، حيث يرغب في عودة اللاعب الدولي الويلزي إلى المباريات بشكل تدريجي بعد غياب طويل.

وعاد بيل إلى التدريبات بشكل كامل يوم الأحد لأول مرة منذ إصابته في أربطة الكاحل أمام سبورتنغ لشبونة في 22 نوفمبر الماضي، لكن زيدان قال إن المواجهة في دور الستة عشر أمام الفريق الغيطالي جاءت في وقت مبكر جدا لمشاركته.

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي، “إنه الأسبوع الأول لعودته للتدريبات معنا وهو يقوم بعمل جيد. لقد تعافى ولا يشعر بأي مشكلة وسنرى إذا كنا سندفع به في التشكيلة في مطلع الأسبوع المقبل”،

وأضاف “لقد غاب لنحو ثلاثة أشهر. يتعين أن نتعاملم عه بشكل تدريجي”.

وكال زيدان المديح لماوريتسيو ساري مدرب نابولي، الذي يتوجه فريقه إلى العاصمة الإسبانية على خلفية مسيرة من 18 مباراة دون هزيمة، ويسعى لبلوغ دور الثمانية من دوري الأبطال لأول مرة.

وقال زيدان “إنه مدرب جيد جدا. فريقه يقدم كرة قدم جيدة للغاية وحقق نتائج طيبة وهو ما يعني أنه يعمل بشكل ممتاز”.

وتابع “في مواجهة من مباراتين يكون الهدف دائما الحفاظ على نظافة الشباك. ويتعين أن نكون في كامل تركيزنا. سيلعبون بأسلوب لعب مباشر، لأنهم يتمتعون بالسرعة والقوة. يمكنهم اختراق دفاعنا، لكن يتعين علينا ألا نتركهم يفعلون ذلك كثيرا”.

ويتوقع سفر نحو عشرة آلاف من مشجعي نابولي إلى مدريد، لمؤازرة فريقهم في مباراة الذهاب، وهي أول لقاء لنابولي في أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال منذ 2012.