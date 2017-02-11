زيادة أسعار السلع والخدمات ترفع معدل التضخم في مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع معدل التضخم، خلال يناير الماضي، بنحو 4.3 في المئة، مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه ليبلغ 227.5 نقطة.

وقال الجهاز، في بيانه له عن أسعار المستهلكين لشهر يناير، إن معـدل التضخم الشهري ارتفع نتيجة لزيادة أسعار اللحوم والدواجن والحبوب والمواد الغذائية والأثاث والمعدات المنزلية والصيانة والنقل والمواصلات والوجبات الجاهزة والسلع والخدمات المتنوعة.

وأوضح البيان أن أسعار الطعـام والمشروبات ارتفعت بنحو 7 في المئة، خلال يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2016، كما زادت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ0.6 في المئة، فيما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بـ7.9 في المئة.

وأورد البيان، أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت على أساس سنوي بقرابة 38.6 في المئة، في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2016، بينما زادت الملابس والأحذية بنحو 20.3 في المئة، والمياه والكهرباء والغاز والوقود بقرابة 8.8 في المئة.