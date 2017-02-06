زلزالان يدمران عشرات المنازل شمالي تركيا

ضرب زلزالان بلغت قوتهما الأولية 5.3 درجة على مقياس ريختر ساحل بحر إيجة شمالي تركيا الاثنين، وأسفرا عن تدمير عشرات المنازل في إحدى عشرة قرية وإصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص، حسبما افاد مسؤولون.

ووقع الزلزال الأول الذي كان مركزه أسفل بحر ايجه قبالة سواحل بلدة أيفاجيك، بمحافظة جناق قلعة شمال غربي تركيا الساعة 6:51 بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد مركز إدارة الأزمة الحكومي.

أما الزلزال الثاني، فوقع عند الساعة 1.58 مساء وكان مركزه في جناق قلعة. وقالت الأناضول إنه تم تسجيل أكثر من مائة هزة تابعة في المنطقة اليوم الاثنين، كانت أقواها بقوة 4.4 درجة.

وذكر والي جناق قلعة، أورهان طافلي، إن أربعين منزلا لحقت بها أضرار في قرية يوكاريكوي، أكثر المناطق تضررا قرب أيفاجيك، كما تضرر نحو خمسين منزلا في عشرة قرى أخرى قريبة.

وقال طافلي للصحفيين خلال زيارة قام بها ليوكاريكوي إن الزلزال لم يسفر عن سقوط قتلى، مؤكدا أن خيام إيواء مؤقتة نصبت لأولئك الذين تدمرت منازلهم في هذا البلد الذي يشهد غالبا هزات أرضية.