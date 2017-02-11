ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري

انفرد ريال مدريد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه بصعوبة 3-1 على مضيفه أوساسونا، السبت.

وتقدم كريستيانو رونالدو بهدف لريال في الدقيقة 24، وتعادل سيرغيو ليون لأصحاب الأرض بعد تسع دقائق إثر انفراد بالمرمى.

وأحرز إيسكو الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة من مدى قريب بالدقيقة 62، قبل أن يختتم البديل لوكاس فاسكيز الثلاثية في الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد ريال 49 نقطة من 20 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة، الذي خاض 22 مباراة.

وكان برشلونة حقق فوزا ساحقا بنتيجة 6- صفر على ألافيس، في وقت سابق من اليوم السبت.