ريال مدريد ينتفض أمام نابولي ويفوز 3-1

سجل كاسيميرو هدفا من تسديدة مذهلة، ليكلل انتفاضة ريال مدريد أمام ضيفه نابولي بالفوز 3-1 في استاد سانتياغو برنابيو، بذهاب الدور السادس عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

واكتملت الانتفاضة بتسديدة مباشرة من لاعب الوسط البرازيلي سكنت الشباك من مسافة بعيدة، بعد هدفين آخرين لزميليه كريم بنزيمة وتوني كروس.

وكان نابولي -الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري الدرجة الأولى الإيطالي- افتتح التسجيل مبكرا عبر لورينزو أنسيني من تسديدة بعيدة باغتت الحارس كيلور نافاس.

وسيواصل ريال حامل اللقب رحلة البحث عن لقبه الثاني عشر في المسابقة، عندما يحل ضيفا على نابولي في السابع من مارس المقبل.

ودافع ريال عن رقمه في المسابقة بعدم الخسارة في 11 مباراة في برنابيو أمام نابولي المتألق مؤخرا، والذي لم يخسر في 18 مباراة بجميع المسابقات قبل لقاء اليوم.