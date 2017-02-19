رونالدو يكشف أسباب رحيله عن برشلونة

كشف النجم البرازيلي المعتزل رونالدو عن الأسباب التي دفعته لمغادرة برشلونة عام 1997، بعدما ظل عشاق النادي يطرحون هذا السؤال طوال العقدين الماضيين.

وقال رونالدو في لقاء تلفزيوني ببلاده إنه لم يكن يخطط لمغادرة النادي الكاتالوني، وإنه كان يطمح للاستمرار لأطول فترة لكن حدث أمر لم يكن ليقبله.

وأوضح اللاعب البرازيلي أنه قبل نهاية عقده في صيف 1997 كان قد اتفق على التجديد مع برشلونة لكنه فوجئ بالمحامي ورئيس النادي يخبر أنه بأن النادي لديه الرغبة بالاستغناء عنه إذا تلقى عرضا بـ 29 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

كما أشار إلى أن موقف مسؤولي برشلونة دفعه للرحيل عندما تلقى عرضا من إنتر ميلانو الإيطالي، مبديا استياءه مما حدث معه.

ودافع رونالدو عن ألوان برشلونة موسم 96-1997، وفاز مع الفريق بثلاثة ألقاب محلية وأوروبية، قبل أن يغادر لإنتر ميلانو ومنه العودة إلى الليغا لكن في صفوف الغريم ريال مدريد، حيث تحول إلى أحد رموز الفريق الملكي.