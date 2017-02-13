رونالدو يتدرب بمفرده قبل لقاء نابولي.. ما السر؟

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو تدرب، الاثنين، بمفرده بعيدا عن باقي اللاعبين، قبل يومين من اللقاء مع نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني إن “كريستيانو رونالدو و(مواطنه فابيو) كوينتراو تدربا داخل منشآت” مركز التدريب، بينما تدرب الآخرون على مهارات التعامل مع الكرة على العشب الأخضر.

وذكرت صحيفة “آس” الرياضية أن رونالدو، أفضل لاعب في العالم عام 2016، يعاني من آثار ضربة تلقاها على مستوى الفخذ الأيمن خلال المباراة ضد أوساسونا (3-1) السبت في الدوري المحلي.

واكدت الصحيفة أن اللاعب سينخرط في التدريبات الرسمية الثلاثاء وسيكون الأربعاء أساسيا في التشكيلة ضد نابولي.

ويستضيف ريال مدريد نابولي على ملعبه سانتياغو برنابيو، ويسعى إلى تحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب على ملعب سان باولو في نابولي في السابع من مارس.