روسيا: رومانيا تهديد واضح لنا

قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن رومانيا كموقع لحلف شمال الأطلسي “الناتو” تمثل تهديدا واضحا بسبب استضافتها لعناصر دفاع أميركية مضادة للصواريخ.

ويقول الجيش الأميركي إن هناك حاجة للدرع لتوفير الحماية من إيران، وإنه لا يهدد روسيا. ومن المقرر بناء جزء آخر من الدرع في بولندا.

ونقلت “رويترز” عن ألكسندر بوتسان خارتشينكو المسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله لوكالة إنتر فاكس الروسية: “موقف رومانيا وموقف قيادتها حول البلاد إلى موقع (للحلف) وهذا يمثل تهديدا واضحا لنا”.

وفي مايو 2016، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، رومانيا وبولندا قد تجدان نفسيهما في مرمى الصورايخ الروسية، بسبب استضافتها للدرع الصاروخية الأميركية، مؤكد أن هذا الأمر يشكل تهديدا لأمن بلاده.