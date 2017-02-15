روسيا ترد على توقعات ترامب: لن نعيد القرم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن موسكو لن تعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

ويأتي الموقف الروسي بعد تعليقات من البيت الأبيض عن توقع الولايات المتحدة إعادة القرم إلى أوكرانيا.

وأوضحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في إفادة صحفية “لا نعيد أراضينا، القرم أرض تابعة لروسيا الاتحادية.”

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع أن تعيد روسيا القرم لأوكرانيا، وفق ما نقلت رويترز.

وقامت موسكو بضم القرم إلى أراضيها عام 2014، مما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا أوصلت العلاقات بين الغرب والكرملين إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.