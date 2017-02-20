روسيا ترد على “تدبير انقلاب بالجبل الأسود”

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، إن مزاعم مساعدة موسكو في تدبير محاولة انقلاب في جمهورية الجبل الأسود العام الماضي لا أساس لها.

وجاءت تصريحات لافروف بعد أن ذكرت صحيفة “صنداي تلغراف” البريطانية أن مسؤولين بريطانيين يعتقدون أن السلطات الروسية تقف وراء مؤامرة لاغتيال رئيس وزراء الجبل الأسود الموالي للغرب في أكتوبر 2016.

وذكر لافروف لوسائل الإعلام ،في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من بوركينا فاسو، “التحدث عن الأخبار التي ذكرتموها.. إنها تأتي في إطار اتهامات أخرى لا أساس لها ضدنا وضد بلادنا.”

وقال مدعي خاص في الجبل الأسود في نوفمبر إن مجموعة من “القوميين الروس” كانوا قد خططوا لاغتيال رئيس الوزراء السابق ميلو ديوكانوفيتش، لكي يصل حزب معارض إلى السلطة.

ونفت موسكو تورطها في أي مؤامرة، وقالت أحزاب المعارضة في الجبل الأسود إن المؤامرة مفبركة، واتهمت ديوكانوفيتش باستخدام أجهزة أمنه للمساعدة في تمديد هيمنته المستمرة منذ ربع قرن.

وكشفت الصحيفة أن أجهزة المخابرات في بريطانيا والولايات المتحدة جمعت أدلة على تورط روسي رفيع المستوى في المؤامرة على حكومة الجبل الأسود.