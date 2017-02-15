روحاني يقدم تطمينات للجانب الكويتي “بشأن المطالب الخليجية”

أكدت مصادر كويتية أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قدم تطمينات للجانب الكويتي بشأن المطالب الخليجية، وذلك خلال زيارته إلى الكويت قادما من سلطنة عمان.

وأضاف المصدر أن روحاني “وعد بإرسال جواب خطي من القيادة الإيرانية على المطالب الخليجية” وأكد أن “سياسة إيران قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة..”.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الرئيس الإيراني قال إن “بلاده لن تعتدي على أي دولة أخرى.. وأنها منفتحة على الحوار مع الجميع”.

وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استقبل روحاني، مساء الأربعاء في قصر بيان، حيث عقد الزعيمان “مباحثات رسمية” بحضور وفدين من البلدين.

وقال نائب وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، إن “المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

كما “تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري.