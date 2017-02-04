رقم قياسي جديد لميسي في اكتساح برشلونة لبلباو

استمر برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في مطاردة ريال مدريد المتصدر، وفاز 3- صفر بملعبه على أتلتيك بلباو، السبت، حيث أصبح ليونيل ميسي هو أكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ النادي من ركلات حرة.

وأحرز باكو ألكاسير هدفه الأول في الدوري منذ انضمامه من فالنسيا العام الماضي، عندما حول تمريرة نيمار العرضية إلى الشباك في الدقيقة 18، بينما هز ميسي الشباك في الدقيقة 40 محرزا هدفه 27 مع برشلونة من ركلة حرة.

وسجل أليكس فيدال أجمل أهداف المباراة بعد انطلاقة فردية في الدقيقة 67.

وأجرى المدرب لويس إنريكي 6 تغييرات على التشكيلة التي هزمت أتلتيكو مدريد 2-1 في الكأس الأربعاء، وأراح الهداف لويس سواريز، وبدا قراره بمثابة مغامرة إذ كانت بداية بلباو جريئة رغم أن مستوى أصحاب الأرض الحقيقي سرعان ما ظهر.

وبقي برشلونة في المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف ريال، لكنه لعب مباراتين أكثر من المتصدر المقرر أن يزور سلتا فيغو، الأحد، رغم أن المباراة قد يتم تأجيلها بسبب أحوال الطقس.