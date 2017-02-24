داعش يهاجم معبر طريبيل مع الأردن ويقتل 15 جنديا عراقيا

قتل 15 عنصرا من قوات حرس الحدود العراقية الجمعة في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على مقر لهم في معبر طريبيل قرب الحدود العراقية- الاردنية، بحسب ما افادت مصادر امنية واخرى محلية عراقية.

وقال ضابط في حرس الحدود لفرانس برس ان “تنظيم داعش هاجم مقر الفوج الثاني لقوات حرس الحدود مستخدما انتحاريين وسيارات مفخخة، ما اسفر عن مقتل 15 عسكريا بينهم ضابطان”.

بدوره، اكد قائد قوات البراق التابعة لقوات الحشد الشعبي المتواجدة فن الانبار واثق الفرطوسي صد الهجوم بالتعاون مع قوات الحرس.

وأضاف الفرطوسي أن “الهجوم كان بواسطة انتحاريين وعجلات مفخخة واسلحة مختلفة وتم التصدي لهم بشجاعة وبسالة مؤكدا “السيطرة على الاوضاع”.

ويقع منفذ طريبيل في محافظة الانبار التي استعادت القوات العراقية السيطرة على اغلب مناطقها بينها الرمادي والفلوجة، لكن الإرهابيين لايزالون يسيطرون على ثلاث بلدات ومساحات في الصحراء التي تربط العراق وسورية.