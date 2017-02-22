دارفور.. اغتصاب وعنف ونهب

كشف خبير الامم المتحدة المستقل لأوضاع حقوق الانسان في السودان أريستيد نوننسي، الأربعاء، عن تسع حالات اغتصاب ارتكبت بمعسكر واحد في ولاية غرب دارفور بواسطة مسلحين خلال ثلاثة أسابيع فقط، ووصف الأوضاع في دارفور بالمتقلبة.

وأبدى نوننسي في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم قلقلة من أوضاع حقوق الإنسان في السودان، مشددا على أنها تحتاج إلى مجهود إضافي من الحكومة، لكنه في الوقت نفسه أكد على وجود اختراق في الملف.

وطالب ببقاء البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في درافور “يوناميد “لحماية المدنيين هناك، وزاد :صحيح أن الأوضاع في دارفور مستقرة حاليا، لكنها متقلبة أحيانا بسبب أعمال السرقة والنهب.

وطالب نوننسي البرلمان السوداني بالنظر بصورة شاملة للتعديلات الخاصة بقوانين الأمن والقانون الجنائي، والعمل على إلغاء جميع الأحكام التي تتضمنها تلك القوانيين التي تتعارض مع حقوق الانسان.