خسارة قاسية لريال مدريد امام فالنسيا تشعل “الليغا”

تعرض متصدر الدوري الإسباني ريال مدريد، الأربعاء، إلى خسارة قاسية أمام مضيفه فالنسيا بهدفين لهدف واحد.

وأسعدت هذه الخسارة عشاق برشلونة الغريم اللدود لريال مدريد إذ تقلص الفارق بين الناديين إلى نقطة واحدة مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الملكي أمام سيلتا فيغو.

وفي التفاصيل، وضع سيموني زازا فالنسيا في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية بتسديدة رائعة ثم أصاب فابيان أوريانا فريق المدرب زين الدين زيدان بصدمة أخرى بتسجيل هدف ثان في الدقيقة التاسعة.

وأعاد كريستيانو رونالدو ريال إلى المنافسة بتقليص الفارق من ضربة رأس متقنة قبل نهاية الشوط الأول لكن الفريق الزائر عجز عن إضافة مزيد من الأهداف بعد الاستراحة.

ويبقى ريال في الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة وثلاث نقاط عن إشبيلية ثالث الترتيب.