خامنئي: سنرد على تهديدات ترامب يوم الجمعة

قال المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي، الثلاثاء، إن الإيرانيين سيردون على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة المقبل، وفق ما نقلت “رويترز”.

ولم يكشف خامنئي “كيفية الرد” المنتظر لكن الجمعة يصادف ذكرى ما تسمى بـ”الثورة الإسلامية” في إيران.

ونقل عن خامنئي قوله عبر موقعه الإلكتروني في اجتماع مع قادة عسكريين بطهران “لا يمكن لأي عدو شل الأمة الإيرانية”.

وأضاف: “يقول (ترامب) عليكم أن تخافوا مني.. لا.. هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماته في العاشر من فبراير (ذكرى الثورة) وسيعبرون عن موقفهم ضد هذه التهديدات”.

وكان قائد بالحرس الثوري الإيراني، أعلن قبل أيام، أن بلاده ستستخدم صواريخها ضد “أعدائها” إن هم هددوا أمنها، وذلك على خلفية عودة التوتر مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن وكالة تسنيم للأنباء، أن قائد القوة الجوية الفضائية بالحرس الثوري، البريجادير جنرال أمير علي حاجيزادة، قال “نعمل ليل نهار لحماية أمن إيران. إذا رأينا هفوة من الأعداء ستسقط صواريخنا بأصواتها المدوية على رؤوسهم”.

وأورد موقع الحرس الثوري “سباه نيوز”، في وقت سابق السبت، نبأ بدء مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ، تهدف إلى إظهار “الاستعداد التام لمواجهة التهديدات” بما فيها “العقوبات المهينة” ضد إيران، التي أعلنتها واشنطن الجمعة.