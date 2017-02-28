حمم بركان “إتنا” تضيء سماء صقلية

أضاءت حمم متوهجة سماء جزيرة صقلية الإيطالية ليل الاثنين مع ثوران بركان إتنا للمرة الأولى هذا العام.

والبركان – وهو واحد من أنشط البراكين في العالم – ظل خاملا إلى حد كبير على مدى العامين الماضيين لكنه نشط مطلقا حمما برتقالية متوهجة في سماء الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط قبل أن ينحسر نشاطه صباح الثلاثاء.

وظل مطار كاتانيا الواقع على مسافة 50 كيلومترا من البركان مفتوحا لكن السلطات ترصد تحركات سحابة من الرماد. حسب ما أوردت رويترز.

ويبلغ ارتفاع جبل إتنا 3330 مترا وهو أعلى بركان في أوروبا ويمكن أن ينشط بضع مرات كل عام. وآخر ثوران كبير له كان في عام1992.