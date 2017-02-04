حماس: أداء السلطة العبثي يشجع الاحتلال على تصعيد هجمته الوحشية

استهجن الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء اليوم السبت، وصف قيادات السلطة، لبيان البيت الأبيض الذي يرى أن الاستيطان لا يمثل مشكلة حقيقية، بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأوضحت “حماس”، إن بيان البيت الأبيض، هو توفير غطاء للاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

وأكد قاسم، أن تصاعد الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي والذي يتقاطع مع الأداء السياسي الذي وصفه بالعبثي للسلطة، من شأنه تشجيع الاحتلال على تصعيد هجمته الوحشية، وتمرده على كل القرارات الدولية الرافضة للاستيطان.

ودعا قاسم كل مكونات الشعب الفلسطيني إلى تبني برنامج موحد يرتكز على خيار المقاومة بكل أشكالها، لمواجهة المشروع الاستيطاني على كل الأرض الفلسطينية، ووقف تغول المستوطنين على شعبنا.