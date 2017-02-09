حلف شمال الاطلسي يدعم اوكرانيا مع تصاعد الاشتباكات

اكدت نائبة امين عام حلف شمال الاطلسي روز غوتميلر الخميس ان جميع الدول الاعضاء في الحلف وعددها 28 دولة تدعم اوكرانيا بشكل تام في مواجهة اسوأ تصعيد للقتال مع المتمردين الموالين لروسيا منذ عامين.

واثار الرئيس الاميركي دونالد ترامب المخاوف في الحلف واوروبا بعد ان وصف الحلف بانه “عفى عليه الزمن” وتبنى موقفا اكثر ليونة ازاء روسيا، في خروج عن سياسة سلفه باراك اوباما.

وصرحت غوتميلر للصحافيين عقب محادثات مع رئيس الوزراء الاوكراني فولوديمير غرويسمان في مقر الحلف في بروكسل “هناك اجماع على طاولة مجلس الحلف واوكرانيا ودعم قوي من جميع الحلفاء لاوكرانيا”.

واكدت ان الحلف الذي تقوده واشنطن وقف الى جانب اوكرانيا “منذ تحركات روسيا العدوانية” في 2014، ولن يعترف بالضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم في مطلع ذلك العام.

وقالت ان الاشتباكات التي وقعت مؤخرا هي الاسوأ منذ عامين، حيث ابلغ مراقبو منظمة الامن والتعاون في اوروبا عن الاف الانتهاكات لهدنة مينسك في يوم واحد.

واضافت “نحن قلقون جدا من تصاعد العنف مؤخرا .. ويجب ان لا نقبل بذلك على انه وضع عادي” داعية جميع الاطراف خصوصا روسيا الى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق مينسك.

واكدت ان العالم باجمعه يدرك “العدوان الروسي في شرق اوكرانيا .. ونقدر الدعم الجماعي من الحلفاء”.

وردا على سؤال حول تغيرات محتملة في السياسة في عهد ترامب، قال غرويسمان انه ليست لديه مخاوف على هذا الصعيد.

واضاف “انا واثق من ان الرئيس الجديد .. سيقاتل دائما من اجل الديموقراطية والقيم الديموقراطية .. واعتقد ان الولايات المتحدة ستدعم دائما العدالة التي هي في جانبنا”.