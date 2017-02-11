حريق بطائرة عراقية واخلاء ركابها بـ”زمن قياسي” في مطار جدة

سيطرت فرق الإنقاذ السعودية، السبت، على حريق محدود اشتعل في طائرة عراقية أثناء هبوطها في مطار جدة، حسب ما قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وحسبما أوردت”واس”، فقد اندلع حريق في أحد إطارات طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية أثناء هبوطها في المطار، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا.

وأرجعت السلطات سبب الحريق إلى ارتفاع حرارة المكابح خلال هبوط الطائرة عند الساعة ١٢ ظهراً، وأثناء وقوف الطائرة في الموقف المخصص لها أبلغ قائد الطائرة عن تصاعد الدخان من أحدى عجلات الطائرة.

وحسب الوكالة، تمت السيطرة على الحريق المحدود من جانب فرق الإطفاء والإنقاذ فور توقفها على جسر الإركاب المتحرك، في حين تمكنت الفرق المتخصصة من إخلاء 356 راكبا في زمن قياسي دون إصابات.