حريق بأكبر مركز لجوء في السويد

أصيب نحو 12 شخصا، جراء حريق اندلع في أكبر مركز إقامة لطالبي اللجوء في إقليم فاسترا غوتالاند بالسويد، في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأفادت الشرطة السويدية بأنه تم إخلاء المبنى، بيد أن نحو 12 شخصا نقلوا إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس عقب استنشاق دخان سام.

وقالت مصادر في الشرطة إن عدداً من اللاجئين قفزوا من النوافذ عقب انتشار النيران بشكل سريع في المركز.

ووفقا لبيان الشرطة، فقد: “بدأ الحريق في الطابق الثالث من المبنى بحسب المعلومات الأولية، وقد قفز شخصان من النافذة، بسبب كثافة الدخان لتفادي الاختناق”.

وكانت استوكهولم قد أعلنت عزمها تمديد فترة مراقبة الحدود حتى مايو المقبل، من أجل السيطرة على تدفق المهاجرين.