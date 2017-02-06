جيش “يون آرميا” الروسي يضم 42 الف طفل

المألوف في الجيوش حول العالم، هو أن يكون جنودها ومتطوعوها أفرادا بالغين تخطوا عامهم الثامن عشر، بالنظر إلى ما يتقضيه التكوين العسكري من صرامة وقسوة، لكن روسيا خاضت تجربة مغايرة في السنوات الأخيرة.

وأطلقت روسيا برنامج تكوين عسكريا للأطفال، وقد انضم قرابة 42 ألف طفل في روسيا إلى جيش “يون آرميا”، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين.

ويخضع الأطفال المتطوعون في دورات الجيش للتدريب على حمل السلاح، كما تزرع لديهم أفكار عن “حب الوطن” والتشبث به.

ويؤدي المتطوعون قسما يلتزمون بموجبه، أن يواظبوا على دراستهم بجدية، فضلا عن أداء التمارين الرياضية، بغرض تأهيل أنفسهم لخدمة البلاد و”استعادة أمجادها”.

وكان المسؤول في الجيش الروسي، أليكساندر كولماكوف، قال أثناء إطلاق البرنامج، إنه يسعى إلى إحياء تقليد قديم، حتى يصبح الجيل الجديد على وعي بتاريخه، فيكون قادرا على بناء مستقبل لامع لنفسه.

ولقي “الجيش الطفولي” في روسيا انتقادات واسعة، إذ اعتبره البعض مؤذيا لنفسية الصغار الذين لا يزالون في مرحلة عمرية يتوجب أن يتفرغوا فيها للدراسة والأنشطة المناسبة لهم.