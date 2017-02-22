توجه لرفع رسوم دخول العربي للبترا إلى 50 دينارا

قال مصدر مطلع، إن الحكومة بصدد رفع رسوم دخول مدينة البترا الأثرية على السائح العربي من دينار إلى 50 دينارا.

وبين المصدر أن الحكومة قررت عدم معاملة المواطن العربي مثل الأردني برسم دخول البترا، مشيرا إلى أنه سيتم رفع رسم الدخول من دينار إلى 50 دينارا أسوة بالمواطن الأجنبي.

وارتفع عدد زوار مدينة البترا خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 85 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأرقام مفوضية سلطة إقليم البترا.

وبلغ عدد زوار المدينة الوردية خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي حوالي 30658 زائرا مقارنة مع 16609 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد عدد زوار البترا من الأجانب خلال الشهر الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 94 % ليبلغوا حوالي 24094 زائرا مقارنة مع 12438 زائرا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع عدد الزوار من الأردنيين خلال شهر كانون الثاني (يناير) مقارنة مع الفترة نفسها بنسبة 53 %، ليبلغوا حوالي 6292 زائرا مقارنة بـ4104 زائرين.