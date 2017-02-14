تنسيق نادر بين “قوات النظام السوري” والمعارضة

كشفت صحيفة “حرييت” التركية، الثلاثاء، عن تنسيق غير مسبوق بين القوات الحكومية وفصائل من المعارضة السورية، التي تشارك في عملية “درع الفرات” المدعومة من الجيش التركي.

وقالت الصحيفة إن مقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة انشأوا مع القوات الحكومية ممرا أمنيا لتجنب المواجهات بين الجانبين في المعركة لاستعادة مدينة الباب من تنظيم داعش.

واعتبرت وكالة فرانس برس، من جانبها، أن هذه الخطوة، في حال تم تأكيدها، تشكل حالة اتصال نادرة بين النظام السوري والمقاتلين المعارضين في النزاع الدامي المستمر منذ 2011.

وشبهت الصحيفة التركية هذا الشريط بمنطقة “الخط الاخضر” المنزوعة السلاح بين القبارصة الاتراك والقبارصة اليونانيين في جزيرة قبرص، المقسمة منذ عام 1974.

وتم إنشاء الممر في جنوب بلدة الباب، ويتراوح عرضه بين 500 و1000 متر، بحسب الصحيفة، التي أضافت أن اتصالات متفرقة تمت بين الفريقين المتحاربين.

وكانت القوات الحكومية قد تقدمت في المناطق المحيطة بالباب من الجهة الجنوبية، بالتزامن مع استمرار تقدم القوات التركية والمعارضة من الجهات الثلاث الأخرى، الأمر الذي شدد الخناق على داعش.

وشنت القوات التركية مدعومة بفصائل من المعارضة في أغسطس الماضي، حملة لطرد داعش من المناطق الحدودية، بالإضافة إلى وقف تمدد المقاتلين الأكراد.