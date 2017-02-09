تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات يبدأ الاثنين

تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح الاثنين المقبل وحتى منتصف ليلة الأربعاء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على مقعد في الجامعات الرسمية العشر ضمن البرنامج العادي من الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية فقط من خلال موقعها الالكتروني www.admhec.gov.jo.

ولا يجوز لمن يقل معدله عن الحد الأدنى لمعدل القبول للدورة الصيفية الماضية التقدم بطلب لتخصص معين، إن لم يكن يلبي الحد الأدنى في مثل هذا التخصص.

وتقتصر قائمة القبول الموحد للدورة الشتوية على التنافس الحر، ولا تتضمن مكرمات للقوات المسلحة أو ابناء المعلمين أو طلبة المخيمات او المدارس الأقل حظا وابناء البادية.

كما تستثنى التخصصات التي يتبع نظام السنوات للدراسة فيها مثل الطب وطب الأسنان.

وتعلن نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية، عادة، بعد مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ انتهاء تقديم الطلبات.

ولا تعني الحدود الدنيا للمعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة المذكورة إزاء التخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، بأي حال من الأحوال قبول الطالب الحاصل على هذا المعدل في ذلك التخصص، وإنما يعني ذلك قبول طلبه فقط لهذا التخصص، للنظر فيه عند المفاضلة بين المتقدمين من الطلبة للالتحاق بهذا التخصص، وذلك حسب تسلسل معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة تنازلياً.

وتحكم عملية قبول الطلبة ثلاثة متغيرات معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة، وتُعطى الأولوية دوماً للطالب صاحب المعدل الأعلى.‌وترتيب الطالب لخياراته في طلب الالتحاق، وتُعطى الأولوية للخيار الأول دوماً، ثم الثاني، فالثالث، وفي حال تساوي معدلات الطلبة الراغبين في الالتحاق بتخصص ما، لا تُعطى أي أهمية لترتيب خيار الطالب لهذا التخصص في طلب الالتحاق، ويُقبَل جميع الطلبة المتساوين في المعدل في التخصص نفسه بغض النظر عن ترتيبه.

‌ويُلزم الطالب بتعبئة (5) خمسة خيارات على الأقل في طلب الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية، ولا يُقبَل الطلب بأي حال من الأحوال، إذا حاول الطالب تخزين طلب التحاقه بعدد من الخيارات يقل عن ذلك. ويستثنى من ذلك الطالب الذي لا يؤهله معدله في شهادة الثانوية العامة إلا لتعبئة عدد أقل من الخيارات حسب معدلات القبول التنافسية في الدورة الصيفية.

وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بأي من تخصصات التربية الرياضية، أو الإدارة والتدريب الرياضي، أو التأهيل الرياضي، أو التربية البدنية، أو ما يناظرها من تخصصات، مراعاة أن قبولهم النهائي يتطلب النجاح في اختبارات اللياقة الصحية، والبدنية، أو اختبارات القابلية للتعلم الحركي التي تقررها الجامعة المعنية.

ويقوم الطالب بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المحددة في المملكة الأردنية الهاشمية، والمبينة في الموقع الالكتروني للوحدة، موزعة حسب المحافظات، وذلك لشراء البطاقة المالية الخاصة بعملية تقديم طلب الالتحاق (رسم تقديم الطلب)، والتي تبلغ قيمتها (15) خمسة عشر ديناراً أردنياً.

وأعلنت الوزارة ان جميع الطلبة خريجي الثانوية العامة الأردنية للدورة الشتوية (2016 / 2017) من إقليمي الوسط والشمال (عمان، مأدبا، الزرقاء، البلقاء، إربد، جرش، عجلون، المفرق)، والذين سيتم ترشيحهم تنافسياً للقبول على الفصل الثاني في جامعة الحسين بن طلال أو جامعة الطفيلة التقنية سيحصلون على منح تغطي كامل رسوم الساعات المعتمدة وراتب شهري بقــــــــــيمة (60) دينار أردني طيلة فترة دراستهم.