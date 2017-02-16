تفكيك خلايا لداعش في السعودية وضبط أسلحة وأموال

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، أن الجهات الأمنية تمكنت “في عمليات استباقية من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية” موالية لداعش، إذ اعتقلت 18 شخصا وضبطت أموالا وأسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قوله إن العملية جاءت “امتداداً لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن المملكة واستقرارها”.

واوضح أن الأجهزة الأمنية تمكنت “وفي عمليات استباقية بدأت يوم السبت (11 فبراير 2017) من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم”.

ونشط عناصر الخلايا “بأدوار متنوعة كتوفير مأوى للمطلوبين أمنياً، ومنهم طايع بن سالم بن يسلم الصيعري الذي قتل في مداهمة وكر إرهابي بحي الياسمين بتاريخ (9 يناير 2017)، والانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما باستراحة الحرازات بمحافظة جدة (خالد غازي حسين السرواني، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي، سعوديا الجنسية، والمعلن عنه بتاريخ 23( يناير 2017)”.

كما عملت الخلايا على “اختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم داعش الإرهابي على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع”.

وسعت إلى “توفير الدعم المالي لهم وأنشطتهم الإرهابية، مع امتلاك بعض عناصرها لخبرات ‏ في صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتحضير الخلائط المستخدمة في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها..”.