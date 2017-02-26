تفجير إرهابي يستهدف حافلة للشرطة في البحرين

ذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن حافلة لنقل الشرطة تعرضت مساء الأحد لتفجير إرهابي بالقرب من قرية جو، جنوبي العاصمة المنامة.

وأفادت الداخلية في بيان بأن التفجير أسفر عن إصابة أربعة أفراد من الشرطة،حالتهم مستقرة، فيما تباشر الجهات المختصة إجراءتها.

الحادث الإرهابي جاء بعد اعتداء إرهابي آخر وقع شمالي المنامة السبت، أسفر عن وقوع أضرار مادية بدورية عسكرية وسيارتين مدنيتين.

وقالت وزارة الداخلية آنذاك على حسابها الرسمي بموقع (تويتر) إن التفجير الذي وقع بمنطقة (الشاخورة) لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، مضيفة ان الجهات المختصة باشرت إجراءاتها.